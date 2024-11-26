75-летняя правозащитница Мария Каннабих умерла в своем доме в Подмосковье

В Подмосковье умерла 75-летняя правозащитница Мария Каннабих. Это произошло в ночь на 26 ноября.

Как пишет mk.ru, Каннабих скончалась в своем доме, который расположен в подмосковной Истре, а именно в коттеджном поселке Красновидово.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Каннабих известна тем, что была в числе инициаторов создания Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Она стояла у истоков правозащитного движения в стране. В разные годы входила в Общественный совет при Минюсте.

Ранее журналистка Ева Меркачева рассказала об улучшении жизни российских заключенных после внимания правозащитников. Камеры стали ремонтировать, постепенно начали убирать «стаканы». Вместе с тем изменилось качество пищи: кислые щи и сушеная картошка исчезли из рациона осужденных.