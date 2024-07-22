Ушла из жизни американская звезда диско Эвелин Томас

Ушла из жизни американская диско-певица Эвелин Томас. Об этом пишет портал NME.

Исполнительница хита High Energy скончалась на 71-м году жизни. Причина смерти артистки не раскрывается.

Эвелин Томас появилась на свет в 1953 году в Чикаго и заявила о себе в середине 1970-х, став звездой диско и хай-энерджи, его более быстрого и «техноидного», настырно битового ответвления. Ее песня High Energy 1984 года стала известна во всем мире, входила в пятерку лучших в Великобритании и возглавляла чарты в США. Композиция разошлась тиражом в семь миллионов копий по всему миру.

Всего за свою карьеру исполнительница выпустила четыре альбома, последний из которых вышел в 1986-м.

Ранее мы писали, что в возрасте 73 лет умер актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев.

Также сообщалось, что на 67-м году жизни скончался актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский.