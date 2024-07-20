Снялся в сериале «Поросль»: умер актер, сценарист и публицист Виталий Каракорский

Актер, сценарист и публицист Виталий Каракорский скончался в 66 лет. Об уходе артиста из жизни сообщил его сын.

Каракорский родился 2 января 1958 года, передает «Российская газета». После окончания школы в Бобруйске молодой человек уехал в Литву. Там он поступил в Шяуляйский педагогический университет. Закончив и его, Виталий оказался в Вильнюсском.

После нескольких лет учебы Каракорский вернулся на родину, где работал в бобруйском Драматическом театре. С начала 90-х актер проживал в Вильнюсе.

За годы карьеры Каракорский снялся в сериале «Поросль» и телефильме «Вегетарианец». Кроме того, он работал на литовском радио и телевидении.

Ранее сообщалось о смерти основателя и солиста культовой советской группы «Витамин» Рауля Сеппера. Ему было 73 года.