Скончался актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев

Ушел из жизни российский актер и режиссер Владимир Королев. Соответствующая информация появилась на странице народного театра-студии «Дилижанс» во «ВКонтакте».

Артист умер 21 июля. Причина смерти 73-летнего актера в настоящий момент неизвестна.

«Ушел из жизни режиссер Большеболдинского народного театра Владимир Королев. Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром», - высказалась Федотова.

Владимир Королёв появился на свет 18 октября 1951 года. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета им. Н. Лобачевского. Возглавлял Большеболдинский народный театр, а также играл на его сцене. Выступил в качестве режиссера свыше десятка спектаклей. Исполнил эпизодическую роль в сериале «Московская борзая».

Ранее мы писали, что сыгравший в «Золотом теленке» актер Янош Чаньи скончался на 93-м году жизни.

Также сообщалось, что в возрасте 66 лет умер актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский.