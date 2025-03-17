Ушла из жизни актриса Русского театра им. Вахтангова Валентина Полякова

Во Владикавказе скончалась актриса и многолетний бессменный заведующий труппой Русского театра им. Вахтангова Валентина Полякова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Свой 80-летний юбилей Валентина отпраздновала в январе текущего года. Коллеги уточнили, что усопшая была честным человеком, до конца преданным театру. Актриса также являлась для членов труппы добрым другом и наставником.

В некрологе сказано, что Полякова обладала даром общения с людьми, умела сочувствовать, видеть ситуацию с разных сторон и находить оптимальные пути решения.

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