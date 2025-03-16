Умер в 55 лет после болезни иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин). Ему было 55 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что священнослужитель продолжительное время тяжело болел.

«16 марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)», – говорится в сообщении Telegram-канала Псково-Печерского монастыря.

С 2000 года он стал трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха, в 2002 году был пострижен в монахи, а в 2022 году был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).

Ранее в Москве умер абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Бедин. Ему было 60 лет. Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что врач продолжительное время болел.