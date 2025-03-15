Умер в возрасте 78 лет член Союза художников России и педагог Сергей Прокопов

Умер директор Мценской художественной школы, член Союза художников России Сергей Прокопов. Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет данных о том, где и когда будет захоронен деятель культуры. Известно, что он ушел из жизни 15 марта.

Произведения Сергея Прокопова стали неотъемлемой частью художественного наследия Мценска и Орловской области. Более 55 лет он активно участвовал в жизни региона, сообщает портал «Вести Орел».

Ранее ушел из жизни турецкий актер Шинаси Юртсевер. Причиной смерти 51-летнего артиста стал рак желудка.

Также сообщалось, что российский журналист Юрий Фомиченко скончался в Новосибирске. Об уходе мужчины из жизни стало известно вечером 13 марта. Все произошло в одном из бизнес-центров города. Прибывшие врачи констатировали смерть.