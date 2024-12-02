Ушла из жизни актриса Морган Лофтинг, чей голос звучит в «Трансформерах» и «Человеке-пауке»

Ушла из жизни американская артистка дубляжа и озвучивания, сценаристка, актриса Морган Лофтинг. Соответствующая информация появилась на сайте IMDb.

Артистка скончалась 27 ноября у себя дома в Калифорнии. На момент смерти ей было 84 года, причина и обстоятельства в настоящий момент неизвестны.

Голос Морган Лофтинг можно услышать в сериале «Человек-паук 5000», в «Трансформерах» 1980-х, в картине «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, а также в проектах франшизы «Джо-солдат».

Женщина также работала в качестве актрисы, снявшись в «мыльной опере» «Тихая пристань», в триллере «Амазонки», киноленте с Киану Ривзом «Прошлой ночью» и других проектах.

Ранее мы писали, что на 85-м году жизни скончалась актриса Карин Бааль, сыгравшая в «Железном Густаве» и «Ганнибале Бруксе».

Также сообщалось, что на 45-м году жизни не стало экс-барабанщика группы My Chemical Romance Боба Брайара.