На 85-м году жизни умерла актриса Карин Бааль. Об этом сообщает aif.ru.

Немецкая киноактриса Карин Бааль скончалась 26 ноября. Ей было 84 года. Причина смерти знаменитости не раскрывается.

Карин Бааль (настоящая фамилия Блауермель) родилась в 1940 году в Берлине. Ее первой работой стала роль в немецком криминальном фильме «Подростковая волчья стая», который вышел в 1956 году. На счету Бааль более 50 работ в кино и на телевидении. Среди них «Железный Густав», «Ганнибал Брукс», «Город отчаяния», «Роза Люксембург» и многие другие.

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