Загадочно скончался экс-барабанщик группы My Chemical Romance

В возрасте 44 лет скончался бывший барабанщик рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар. Тело музыканта нашли в его доме в Теннеси.

Музыканта обнаружили без признаков жизни 26 ноября. Причина смерти устанавливается.

Последний раз Брайара видели живым 4 ноября. Тело артиста сильно разложилось, но пока нет признаков, указывающих на то, что в его дом кто-то проникал. Из дома барабанщика забрали двух собак, пишет TMZ.

Группа My Chemical Romance была основана в Ньюарке в 2001 году. Брайар был единственным участником коллектива родом не из Нью-Джерси. Боб начал играть в группе в 2004 году, заменив Мэтта Пелисье. В 2010 году он перестал сотрудничать с музыкантами. Именно при Брайаре были выпущены наиболее успешные в истории коллектива альбомы.

Ранее умер во время спектакля канадский актер Жюльен Арнольд. Медики не смогли оказать ему необходимую помощь. Подробнее читайте здесь.