Ушла из жизни актриса Малого театра Екатерина Васильева

Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале театра.

Уточняется, что 37-летняя артистка умерла 15 августа в результате несчастного случая.

В театре также выразили соболезнования родным и близким Васильевой.

«Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины. Глубоко скорбим вместе с ними», — высказались коллеги.

Екатерина Васильева появилась на свет 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011 году окончила ВТУ им. М. С. Щепкина, по окончании которого была принята в труппу Малого театра. На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле» и другие.

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