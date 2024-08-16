Умерла актриса Тамара Скворцова, сыгравшая в «Похороните меня за плинтусом»

Национальный академический драматический театр имени Я. Коласа сообщил о смерти заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Скворцовой, известной по роли бабушки в спектакле «Похороните меня за плинтусом». Ей было 78 лет.

Официальная причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что прощание с Тамарой Скворцовой состоится в субботу, 17 августа, в Тихой обители «Аура» в Минске.

«Тамара Владимировна отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать. Театр был для нее основным содержанием и смыслом жизни», - говорится в некрологе.

В 1971 году Тамара Скворцова окончила студию при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина. В этом же году она поступила на службу в драматический театр в Минске.

Зрителям актриса запомнились по ролям в спектаклях «Женитьба», «Нестерка», «Афинские вечера» и других постановках. За свою карьеру она сыграла более 80 ролей в родном театре.

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