Скончался легендарный летчик-снайпер Владимир Грызлов

Умер легендарный военный летчик-снайпер гвардии полковник Владимир Грызлов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Авиасалон МАКС».

Уточняется, что 69-летний летчик-снайпер скончался 15 августа. Причины смерти мастера высшего пилотажа не раскрываются.

«От имени коллектива АО "Авиасалон" выражаем глубокие соболезнования семье и близким Владимира Ивановича Грызлова в связи с этой невосполнимой утратой», - сказано в сообщении.

Владимир Грызлов проходил службу в Белоруссии и в Группе Советских войск в Германии, а с 1986 года — на Кубинской авиабазе. За свою карьеру он налетал 2500 часов на самолетах Л-29, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 и Су-27. С 1979 года Грызлов занимался высшим пилотажем, а с 1988 года демонстрировал показательную одиночную летную программу на истребителях на международных авиасалонах.

В 1996 году Грызлов был уволен в запас с должности замкомандира ЦПАТ.

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