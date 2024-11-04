Ушла из жизни актриса Хелена Люк, экс-жена звезды «Танцора диско» Митхуна Чакраборти

Скончалась индийская актриса, бывшая первая супруга звезды «Танцора диско» Митхуна Чакраборти. Об этом пишет The Tribune India со ссылкой на подтверждение от коллеги Люк.

Причина смерти артистки в настоящий момент не раскрывается. При этом в последней публикации в своем микроблоге артистка написала, что чувствует себя «странно», и не может понять почему.

Люк и Чакраборти состояли в браке всего четыре месяца в 1979-м. Сразу после расставания Митхун женился на актрисе Йогите Бали, бывшей жене актера Кишора Кумара. У пары четверо детей.

Люк сыграла в десятке фильмов, дебютировав на экране в 1980-м, и в конце десятилетия ушла из киноиндустрии и переехала в США.

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