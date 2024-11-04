Ушел из жизни обладатель 27 премий «Грэмми» композитор Куинси Джонс

Скончался американский композитор, продюсер, аранжировщик и трубач Куинси Джонс. Об этом сообщает AP.

91-летний музыкант умер накануне вечером в своем доме в Лос-Анджелесе. Уточняется, что композитор ушел из жизни в окружении близких.

Куинси Джонс появился на свет в 1933 году в Чикаго. В начале своей карьеры он писал песни для таких исполнителей, как Дина Вашингтон, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Сара Вон и Рэй Чарльз.

В 60-70-е годы Джонс активно создавал музыку к кинофильмам, а также был аранжировщиком для самых знаменитых артистов того времени: Фрэнк Синатра, Элла Фитцджеральд и Пегги Ли.

Он выступил продюсером самого продаваемого альбома в истории музыки — «Thriller» Майкла Джексона. За свою карьеру композитор получил 27 статуэток «Грэмми», суммарно был номинирован 79 раз.

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