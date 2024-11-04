Скончался автор романов «Война» и «Возвращение» Владимир Гниломедов

Ушел из жизни белорусский советский писатель, литературовед и редактор Владимир Гниломедов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на белорусские информационные порталы.

Литературовед скончался в возрасте 86 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Владимир Гниломедов появился на свет 26 декабря 1937 года в крестьянской семье — в деревне. Окончил филологический факультет Брестского педагогического института имени Пушкина в 1959-м. Работал завучем Томашовского детского дома и учителем Комаровской средней школы Брестского района. В 1965-м защитил кандидатскую диссертацию в Институте литературы имени Купалы АН БССР, в 1987-м — докторскую. Активно занимался научной и педагогической деятельностью.

Гниломедов выступает автором свыше 300 публикаций, 11 монографий, ряда романов: «Война», «После войны», «Возвращение», «Васильки на границе» и других.

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