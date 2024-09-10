Ушла из жизни актриса Эми Синохара, озвучившая Сейлор Юпитер из аниме «Сейлор Мун»

Скончалась японская актриса озвучки Эми Синохара, подарившая голос персонажу из аниме «Сейлор Мун» Сейлор Юпитер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Печальная новость. Эми Синохара актриса, сотрудничавшая с нашей компанией, скончалась 8 сентября 2024 года», – сказано в публикации.

Синохара ушла из жизни в возрасте 61 года. В последние несколько лет своей жизни актриса боролась с тяжелой болезнью, которая и стала причиной ее смерти.

Эми Синохара озвучивала аниме, видеоигры, работала на дубляже десятков западных проектов, в частности, была японским голосом персонажей Умы Турман, Сальмы Хайек и Хлои Севиньи. Последняя работа с участием актрисы вышла в 2024 году.

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