Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в «Звёздных войнах». Об этом сообщает aif.ru.

9 сентября скончался актер Джеймс Эрл Джонс, ему было 93 года. Сообщается, что он умер у себя дома в Нью-Йорке. Представители артиста подтвердили его смерть.

Джеймс Эрл Джонс родился в США в 1931 году. Он снялся в таких фильмах, как «Свой в доску», «Мэтуон», «Поездка в Америку», «Поле его мечты» и многих других. Широкую популярность ему принесла роль Дарта Вейдера в киноэпопее «Звёздные войны» — он являлся официальным голосом персонажа.

Джонс также занимался озвучкой мультфильмов «Симпсоны» и «Король Лев». В 2011 году актера наградили почётной премией «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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