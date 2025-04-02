Ушел из жизни звезда «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик

Скончался чехословацкий и чешский актер, театральный педагог, артист дубляжа и озвучания Алоис Швеглик. Об этом сообщает телеканал CT24.

Артист ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Алоис Швеглик появился на свет в 1939 году. Будущему актеру не удалось попасть в пражскую Академию исполнительских искусств, однако он все равно был принят в театр. Далее за карьеру он сменил несколько сцен.

Его кинодебют состоялся в первой половине 1970-х, а фильмография насчитывает не менее 150 проектов: «Три мушкетера», «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Визит старой дамы».

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