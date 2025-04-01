Умер режиссер «Героев» Дональд Кромби

Умер австралийский режиссер игрового и документального кино, а также сериалов Дональд Кромби. Среди его знаменитых проектов – военная драма «Герои». Мужчины не стало на 82-м году жизни. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Источник не приводит информацию о причине смерти знаменитости и дате похорон.

Известно, что Дональд Кромби является обладателем многочисленных премий и победил на Берлинском МКФ. Он был не только режиссером, но и сценаристом, а также постановщиком. Работал над проектами: «Кэдди», «Ирландец», «Ребенок Кэти», триллером «Уничтожение улицы Ангелов», военной драмой «Герои» и «Возвращение героев», «Флиппер» 1990-х, «Полинезийские приключения».

Мужчина родился в 1942 году в Квинсленде. После окончания Национального института драматических искусств связал свою жизнь с компанией Commonwealth Film Unit, занимающейся съемками фильмов об Австралии.

У режиссера есть дочь Фиона Кромби, которая стала художником по костюмам и художником-постановщиком. Она является номинантом премии «Оскар».

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