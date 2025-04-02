Умер звезда «Бэтмена» Вэл Килмер: жизнь актера унесла пневмония

Звезда фильмов «Дорз» и «Бэтмен навсегда» Вэл Килмер умер на 66-м году жизни. Причиной смерти голливудского артиста стала пневмония.

Актер ушел из жизни 1 апреля в Лос-Анджелесе. О смерти артиста со ссылкой на дочь Килмера Мерседес сообщает The New York Times.

Вэл Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. В 17 лет поступил в Джульярдскую школу драматических искусств. С начала 1980-х начал выступать в театре. В кино артист впервые появился в комедии «Совершенно секретно!». Затем снялся в боевике «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. После выхода картины в свет Килмеру начали предлагать множество ролей.

Знаковой работой для актера стала главная роль в фильме The Doors об одноименной группе. Он отлично сумел вжиться в образ певца Джима Моррисона. В 1995 году Вэл появился в картине «Бэтмен навсегда», которая собрала более $336 млн.

В 2000 году Килмер сыграл в фантастическом фильме «Красная планета». Картина оглушительно провалилась в прокате, и карьера артиста пошла на спад. Он снялся еще в нескольких картинах, не получивших большой популярности.

Завершив карьеру в кино, актер стал уделять время семье и детям. В 2014 году у него обнаружили рак гортани, с которым Вэлу удалось справиться.

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