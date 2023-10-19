Ушел из жизни звезда шоу «Каламбур» Сергей Гладков

На 61-м году жизни умер актер Сергей Гладков, известный по шоу «Каламбур». Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным издания, актер ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он прославился благодаря роли мужчины с усами в юмористическом шоу из 90-х «Деревня дураков».

Актер играл в шоу диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», Неудачника в «Баре Каламбур», Дранкеля в «Железном капуте» и еще множество героев. Также Гладков работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Ранее продюсер Сергей Дворцов высказался по поводу смерти бывшего клавишника коллектива «Руки Вверх!» Владимира Капырина. Он рассказал, что музыкант и их общая подруга Галина Иванова, скончавшаяся шесть лет назад, были убиты в один день - 3 октября.

Также недавно умерла звезда советских детских фильмов Роза Калашникова. Она играла в таком кино как: «Чудак из пятого Б», «Меняю собаку на паровоз».