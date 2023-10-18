Продюсер Дворцов сообщил, что клавишника «Руки Вверх!» и их общую подругу убили в один день

Продюсер Сергей Дворцов высказался по поводу смерти бывшего клавишника коллектива «Руки Вверх!» Владимира Капырина. Он рассказал, что музыкант и их общая подруга Галина Иванова, скончавшаяся шесть лет назад, были убиты в один день - 3 октября.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Дворцов знаком с Капыриным с 2017 года: именно тогда была убита Галина Иванова – модель, дублер. Девушка работала со многими артистами.

«Это произошло в битцевском парке… Я был в шоке, что спустя 6 лет, также 3 октября был убит и Володя», - поделился продюсер, назвав совпадение «мистикой».

По его словам, после ухода из популярной группы в 2019 году Капырин не мог найти себе места. В результате музыкант начал выпивать. По слухам, он увлекался азартными ставками, а за месяц до смерти нервничал при звонках Дворцова или его друзей.

Продюсер отмечает, что он был рассеянным, мог нагрубить, и не исключает, что Капырину угрожали.

«Когда я узнал, что его убили, сразу подумал, что это из-за какого-то долга», - поделился он.

Напомним, тело Капырина нашли дома – у него была пробита голова. Из квартиры пропали деньги и личные вещи. Появились разные версии случившегося: по одной из них, произошло ограбление, друзья и отец говорят о насильственном характере смерти. Известно, что музыканта похоронили с полностью перебинтованной головой.