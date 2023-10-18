Звезда советских детских фильмов Роза Калашникова умерла в 59 лет

Актриса и певица Роза Калашникова умерла в возрасте 59-ти лет. Она была звездой советских детских фильмов, таких как «Чудак из пятого Б», «Меняю собаку на паровоз». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр «На Сумском».

Причина скоропостижного ухода из жизни артистки не уточняется. Зато в некрологе отметили, что Роза, несмотря ни на что, прожила жизнь ярко, творчески и с полной самоотдачей для других людей.

К слову, Калашникова в 70-х годах была солисткой Большого детского хора телевидения и радио. Еще в девять лет на ее талант обратили внимание и пригласили сниматься в кино. Причем игра перед камерой давалась ей легко. Однако продолжать покорять экраны Роза отказалась.

Всю себя артистка отдала молодежному клубу «Современник» в Центре детского творчества «На Сумском». Там она проработала 30 лет вплоть до своей кончины. Как отметили ее коллеги, за все эти годы она выпустила сотни ребят во взрослую жизнь. Они до сих пор собираются и с теплом вспоминают время, проведенное с наставницей.

Ранее умер актер из «Д'Артаньяна» и «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин.