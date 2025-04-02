Скончался актер из сериала «Сверхъестественное» Ли Монтегю

Скончался британский актер кино и театра, артист озвучания Ли Монтегю. Соответствующая информация появилась на сайте Общественной библиотеки Китса, с которой Монтегю сотрудничал.

Актер ушел из жизни в возрасте 97 лет. Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.

Ли Монтегю, настоящее имя которого Леонард Голдберг, появился на свет в Лондоне в 1927 году и начал карьеру в кино в начале 1950-х. Его фильмография включает в себя свыше 150 проектов, а его последнее появление на экране датируется 2017 годом.

Наиболее известными работами с участием Монтегю являются «Мулен Руж», «Человек-невидимка», сериал 1970-х «Сверхъестественное», «Иисус из Назарета». Покойный является лауреатом премии BAFTA

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