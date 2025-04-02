На 89-м году жизни умер народный художник Дагестана Гимбат Гимбатов

Народный художник Республики Дагестан Гимбат Гимбатов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона в своем Telegram-канале.

Как пояснили в минкультуры республики, вся культурная общественность Дагестана выразила искренние соболезнования родным и близким художника.

Гимбат Гимбатов родился в селе Гоцатль. Окончив Ленинградское художественное училище им. В. Серова, начал заниматься скульптурой. Он возвел памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Костромской области, а также сделал монумент, посвященный строителям Гергебильской ГЭС.

С конца 1980-х художник преподавал в художественном училище, а затем на художественно-графическом факультете ДГПУ в Махачкале.

В числе его известных работ: памятник Д. Коркмасову в Коркмаскале, оформление Интерната горянок, интерьер Дворца бракосочетаний в Махачкале.

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