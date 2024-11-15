Ушел из жизни звезда «Дикой Розы» Артуро Гарсия Тенорио
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Ушел из жизни мексиканский актер, режиссер и оператор Артуро Гарсия Тенорио. Об этом сообщает Milenio.
Артист скончался накануне в возрасте 70 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.
Артуро Гарсия Тенорио появился на свет в 1954 году в Мехико. Его кинодебют состоялся в 1970-х, а суммарно за свою карьеру актер снялся в более чем 70 проектах. В частности, артист сыграл приблизительно в тысяче эпизодов «мыльных опер». В конце 1990-х попробовал свои силы в качестве режиссера.
Наибольшую известность актеру принесла роль Кампоса в теленовелле «Дикая Роза», которая также транслировалась в России.
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