Ушел из жизни звезда «Дикой Розы» Артуро Гарсия Тенорио

Ушел из жизни мексиканский актер, режиссер и оператор Артуро Гарсия Тенорио. Об этом сообщает Milenio.

Артист скончался накануне в возрасте 70 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Артуро Гарсия Тенорио появился на свет в 1954 году в Мехико. Его кинодебют состоялся в 1970-х, а суммарно за свою карьеру актер снялся в более чем 70 проектах. В частности, артист сыграл приблизительно в тысяче эпизодов «мыльных опер». В конце 1990-х попробовал свои силы в качестве режиссера.

Наибольшую известность актеру принесла роль Кампоса в теленовелле «Дикая Роза», которая также транслировалась в России.

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