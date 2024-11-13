«Красавицы больше нет»: звезда соцсетей Кристина Мел умерла от рака крови

Известная в Сети блогер из Екатеринбурга Крис Мел (Кристина Мелконян) умерла в возрасте 34 лет. Звезда соцсетей скончалась после рецидива рака крови.

Кристина была по профессии врачом-стоматологом. Красивая, яркая девушка активно работала и строила планы на будущее, но в возрасте 28 лет она узнала, что больна раком крови.

Сначала девушка не обращала внимание на тревожные симптомы — бледность и синяки прятала под макияжем. Кристина жаловалась на слабость, трудности с дыханием и субфебрильную температуру. В 2018 году она попала в гематологическое отделение, где врачи ей поставили лейкоз, пишет aif.ru.

Кристина прошла курс химиотерапии, из-за которого потеряла густые, шикарные волосы. Но она не отчаивалась и после сделала модную стрижку. Через год ее брат согласился стать донором костного мозга, и девушке сделали операцию. В 2021 году россиянка заявила, что победила рак — об этом она рассказала в своем блоге.

Но в конце декабря 2023 года рак вернулся. Кристине вновь пришлось потерять волосы, и свой 34 день рождения она встретила в больничной палате.

В октябре блогер писала, что надеется на лучшее, но болезнь не отпустила девушку. 10 ноября Кристина ушла из жизни.

«Нашей красавицы больше нет!» — пишут поклонники Кристины в Сети.

Ранее жена актера Сергея Барышева призналась, что уже долгое время борется с раком. Рядом с ней постоянно находится муж, который поддерживает ее даже тогда, когда у нее самой опускаются руки.