Скончался музыкант группы Tuatha de Danann Эдгард Бритто

Скончался клавишник важной бразильской фолк-метал группы Tuatha de Danan Эдгард Бритто. Об этом пишет портал Roadie Crew со ссылкой на заявление коллег артиста.

Музыкант умер на 51-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Эдгард Бритто играл в Tuatha de Danan с 2003 года, с некоторым перерывом. В составе коллектива клавишник записал четыре пластинки, включая их последнюю на сегодня, вышедшую в минувшем году.

Кроме Tuatha de Danann Бритто играл в Braia, сайд-проекте фронтмена Tuatha Бруно Майи, группах Kernunna и Mr. Wizard.

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