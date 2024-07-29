Ушел из жизни звезда арабских сериалов Мохаммед Наср

Скончался египетский актер кино и сериалов Мохаммед Наср. Об этом в соцсетях сообщили его дочь Надин и коллеги артиста.

Причина и обстоятельства смерти 55-летнего актера не раскрываются. Звезду арабских сериалов похоронят 29 июля в Каире.

Напомним, Мохаммед Наср появился на свет в 1969 году. Сниматься в фильмах он начал в 2000-х годах. Актер сыграл в более чем 65 картинах и сериалах. Наиболее известными работами с его участием являются «Повар президента», «Клиника», «Сафари» и «Привет, Каир».

Ранее мы писали, что на 59-м году жизни умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев. Причиной смерти артиста стало тяжелое заболевание.

Также сообщалось, что скончался 78-летний актер из фильма «Руки вверх!» Валентин Белоусов.