Умер актер из фильма «Руки вверх!» Валентин Белоусов

Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов, сыгравший в фильмах «Болевой прием» и «Руки вверх!». Ему было 78 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, но известно, что актер тяжело болел.

Валентин Белоусов выходил на сцену практически до последних дней жизни. В конце июня он участвовал в постановке «Анна Каренина».

Как сообщили в пермском «Театре-Театре», где Белоусов прослужил 40 лет, церемония прощания состоится 29 июля. О том, где будет похоронен актер, информации нет.

Валентин Белоусов окончил Куйбышевское музыкальное училище. В 1980 году поступил на службу в пермский театр, где успел сыграть более 40 ролей.

Ранее в Екатеринбурге скончался экс-министр природных ресурсов Прикамья, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин. Ему было 53 года.