Умер в 58 лет актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев

26 июля скончался актер Александр Марушев, известный по фильмам «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Тайны следствия». Ему было 58 лет.

О смерти сообщил друг Марушева – актер Владимир Сухов.

«Продолжительное время он боролся с тяжелым заболеванием», - рассказал он о причине смерти актера.

Сухов заявил, что Марушев был «замечательным самарским актером». Он служил в театре «Самарт». Творческой вершиной актера на самарской сцене Сухов назвал роль Саина в спектакле «На дне». Коллега покойного выразил слова соболезнования родным.

Прощание с Марушевым состоится 28 июля, оно пройдет в Самаре, сообщает StarHit.

Напомним, актер сыграл более 80 ролей в фильмах и сериалах. Он появился на экране в конце нулевых. Сыграл в «Легенде о Коловрате», «Мажоре», «Агенте особого назначения».

25 июля сообщалось о смерти родной сестры актрисы Нонны Мордюковой Татьяны. Говорилось, что ее могут похоронить в одной могиле со знаменитостью.