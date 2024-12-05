Ушел из жизни знаменитый клоун Милан Сладек

Скончался чехословацкий и словацкий клоун-мим, хореограф и режиссер Милан Сладек. Об этом пишет TASR.

Клоун ушел из жизни накануне. На момент смерти ему было 86 лет. Причина и обстоятельства кончины не раскрываются.

Милан Сладек появился на свет в 1938 году. На сцене - с 1957-го. Он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. Позднее проходил обучение в Праге, где создал свой театр пантомимы. Кефку придумал в 1960-м.

В 1974-м открыл в Кельне театр «Кефка» - единственный на тот момент театр пантомимы в Западной Европе. В 1989-м вернулся на родину.

Сладек являлся одним из «отцов» национальной пантомимы.

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