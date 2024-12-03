Умер на 76-м году жизни российский драматург, поэт и прозаик Атав Атаев

Умер драматург, поэт и прозаик Атав Атаев. Писателю было 75 лет. Совсем недавно он отметил юбилей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Союза писателей Дагестана.

Отмечается, что Атаева не стало в понедельник, 2 декабря. Драматург скончался после непродолжительной болезни. Однако диагноз не уточняется.

Атав Гаджиевич окончил Литературный институт имени Горького и Высшие театральные курсы при ГИТИСе. За свою карьеру сменил много мест работы — трудился и в студии кумыкского радиовещания, и сотрудничал с Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Дагестана. Также Атаев успел выпустить несколько сборников стихов, пьесы драматурга ставились в Кумыкском музыкально-драматическом театре имени Салаватова и Туркменском государственном театре имени Кемине.

Ранее умер на 42-м году жизни актер сериала «Девять жизней» Денис Казаков. Его близкие рассказали, что у него было инфекционное заболевание, из-за которого он проходил лечение.

Также недавно умер экс-футболист «Стяуа» Хельмут Дукадам. Ему было 65 лет.