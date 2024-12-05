От рака умер 62-летний звездный врач-диетолог Алексей Ковальков. О смерти Алексея сообщила его семья в соцсети.

4 декабря после борьбы с раком умер Алексей Ковальков. Он руководил собственной клиникой, был телеведущим и помогал звездам похудеть.

«У Алексея Владимировича был удивительный талант — говорить о сложных вещах простыми словами. Он мог буквально на пальцах объяснить, как работают гормоны, почему люди толстеют на популярных диетах, зачем человеку жир, можно ли есть на ночь и многое другое», — сказано в некрологе.

Из-за борьбы с раком Ковальков говорил, что пережил отведенные ему сроки.

Умерший получил известность благодаря собственному примеру, похудев на 80 кг. В 2010 году он вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы. Среди его клиентов были Ирина Пегова, Любовь Успенская, Алена Апина и многие другие.

«Каждый раз работая с пациентом, он становился на его место и пытался разобраться в причинах болезни, а не просто убрать ее последствия. Алексей Владимирович действительно сделал так, что наш мир стал более легким, стройным и здоровым!» — написали родственники врача.

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