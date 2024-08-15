«Ушел из жизни журналист, писатель, педагог»: умер племянник Никиты Михалкова

Умер племянник Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский. Ольга Спиркина сообщила о смерти пятого мужа в соцсети.

В личном блоге Ольга опубликовала фото с Дмитрием и написала: «Сегодня ушел из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память». Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о дате церемонии прощания.

В 2020 году Ольга со скандалом бросила журналиста, обвинив его в алкогольной зависимости. Через три года Кончаловский подал в суд на Спиркину и потребовал компенсацию в размере одного млн рублей, но ничего не получил. В 2023 году экс-возлюбленные начали раздел имущества.

Дмитрий был шеф-редактором нескольких программ на ТВ и написал пять книг. По словам умершего, он никогда не пользовался фамилией для достижения цели.

Ранее на 68-м году жизни умерла звезда «Сватов» Людмила Шестакова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что театральная звезда и заслуженный артист РФ Александр Яськов скончался в 71 год.