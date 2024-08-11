На 68-м году жизни умерла звезда «Сватов» Людмила Шестакова. Об этом сообщили в Севастопольском театре имени Луначарского.

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова скончалась в возрасте 67 лет. Причины смерти не называются. Руководство Севастопольского театра им. Луначарского выразило соболезнования семье и поклонникам актрисы.

«Подлинная звезда сцены теперь будет сиять нам с далекого небосклона. Тем особенным светом, которому никогда не померкнуть в благодарной памяти влюбленных в ее искусство зрителей. Как внезапно. Как оглушительно больно», — сказано в некрологе.

Людмила Шестакова сыграла более 16 ролей в кино и сериалах. Самой запоминающейся работой актрисы стала роль сотрудницы винзавода Изольды Карловны в четвертом сезоне сериала «Сваты».

О дате прощания и месте похорон пока не сообщается.

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