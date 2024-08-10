Служил более 40 лет: актер театра драмы Александр Яськов ушел из жизни

Заслуженный артист Александр Яськов ушел из жизни. Театральной звезде был 71 год. Причина смерти служителя сцены не приводится.

О случившемся сообщили в Театре драмы имени М.Ю. Лермонтова. В культурном учреждении Александр проработал более 40 лет. Яськова называют театральной звездой России. За время выступлений актер сыграл более 50 ролей. Его можно было увидеть в спектаклях: «А зори здесь тихие...», «Продавец дождя», «Самоубийца», «Торжество любви» и других.

Достижения Яськова были многократно отмечены. Так, известный россиянин удостоен звания «Заслуженный артист Республики Хакасия» и имеет звание «Заслуженного артиста России».

Ранее сообщалось о смерти актера из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников. Советскому и российскому артист скончался на 76-м году жизни. Причина его ухода и жизни не называется.