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Опубликовано 10 августа 2024, 15:39
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Служил более 40 лет: актер театра драмы Александр Яськов ушел из жизни

Театральная звезда и заслуженный артист РФ Александр Яськов скончался в 71 год.
Служил более 40 лет: актер театра драмы Александр Яськов ушел из жизни

© Freepik

Заслуженный артист Александр Яськов ушел из жизни. Театральной звезде был 71 год. Причина смерти служителя сцены не приводится.

О случившемся сообщили в Театре драмы имени М.Ю. Лермонтова. В культурном учреждении Александр проработал более 40 лет. Яськова называют театральной звездой России. За время выступлений актер сыграл более 50 ролей. Его можно было увидеть в спектаклях: «А зори здесь тихие...», «Продавец дождя», «Самоубийца», «Торжество любви» и других.

Достижения Яськова были многократно отмечены. Так, известный россиянин удостоен звания «Заслуженный артист Республики Хакасия» и имеет звание «Заслуженного артиста России».

Ранее сообщалось о смерти актера из «Тихого Дона» Владимир Крашенинников. Советскому и российскому артист скончался на 76-м году жизни. Причина его ухода и жизни не называется.

Источник фото:Freepik
Источник:Театр драмы имени М.Ю. Лермонтова
Автор:Артем Хохлов
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