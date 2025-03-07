Ушел из жизни заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков. Об этом в личном Telegram-канале сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Тюков скончался на 79-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

«Сегодня ушел из жизни тренер, подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь. Заслуженный тренер РСФСР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Тюков Валерий Николаевич», — написал Траньков.

Помимо Транькова, учениками Валерия Тюкова были чемпионы мира среди юниоров Ксения Красильникова и Константин Безматерных, победители юниорских этапов Гран при Мария Выгалова и Егор Закроев.

С 1992 года Тюков выступал членом президиума Федерации фигурного катания на коньках России.

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