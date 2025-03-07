Умер в возрасте 90 лет режиссер Хенрик Бельский, снявший «Героическую пастораль»

Умер известный польский кинорежиссер, телевизионный постановщик и актер Хенрик Бельский. Ему было 90 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Кинематографист ушел из жизни 3 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о смерти Бельского подтвердили на сайте Ассоциации польских кинематографистов.

Бельский получил музыкальное образование в Варшаве, а затем продолжил обучение во ВГИКе под руководством Михаила Ромма.

Он начал сниматься в кино в 1951 году, его дебютной работой стала роль в фильме «Мазовия». В 1953 году актер снялся в комедии «Приключение на Мариенштате». В 1970 году он начал карьеру режиссера.

Среди его режиссерских работ также фильмы «Пароль», «Коты — это прохвосты», «Утренние звезды» и другие.

Хенрик Бельский получил признание зрителей благодаря военной драме «Героическая пастораль». Картина вышла на экраны в 1983 году и была представлена на Московском международном кинофестивале.

В 2018 году Бельский получил премию Союза польских кинематографистов за выдающиеся творческие достижения и вклад в развитие польской кинематографии.

Ранее в Лос-Анджелесе умерла 62-летняя актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах. 5 марта около 22 часов вечера было обнаружено тело актрисы в ее доме за 2,2 млн долларов.