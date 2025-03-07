Умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе. Об этом сообщает aif.ru.

Режиссер-документалист, участвовавший в создании телепрограммы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе умер в возрасте 87 лет. Причина смерти не сообщается. Известно, что Микеладзе скончался 6 марта.

Вахтанг Микеладзе является заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР и народным артистом Ингушетии. Режиссер является автором многочисленных фильмов о преступности — так, картина «Серые цветы» о детской преступности завоевала награду Лейпцигского кинофестиваля. Он также является автором циклов «Документальный детектив», «Шпионы и предатели» и «Приговоренные пожизненно».

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