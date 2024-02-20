Ушел из жизни заслуженный режиссер РФ Владимир Макеранец

Скончался заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Владимир Макеранец. Об этом пишет ТАСС.

По предварительной информации, причиной смерти 76-летнего кинематографиста стал инсульт. Он умер в больнице.

Прощание пройдет в Доме кино, дата и время церемонии будут объявлены позднее.

Напомним, Владимир Макеранец родился в бывшем Свердловске 6 мая 1947 года. В юности работал на местной киностудии ассистентом оператора, а также выполнял обязанности оператора-постановщика. Через некоторое время начал сам снимать кино как режиссер.

Среди работ постановщика такие картины, как «Золотой полоз», «Привет, малыш!», «Дети, бегущие от грозы», «Семен Дежнев» и «Тем, кто останется жить».

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