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Опубликовано 20 февраля 2024, 16:50
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Ушел из жизни заслуженный режиссер РФ Владимир Макеранец

В возрасте 76 лет умер режиссер Владимир Макеранец, снявший «Семена Дежнева».
Ушел из жизни заслуженный режиссер РФ Владимир Макеранец

© Freepik

Скончался заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Владимир Макеранец. Об этом пишет ТАСС.

По предварительной информации, причиной смерти 76-летнего кинематографиста стал инсульт. Он умер в больнице.

Прощание пройдет в Доме кино, дата и время церемонии будут объявлены позднее.

Напомним, Владимир Макеранец родился в бывшем Свердловске 6 мая 1947 года. В юности работал на местной киностудии ассистентом оператора, а также выполнял обязанности оператора-постановщика. Через некоторое время начал сам снимать кино как режиссер.

Среди работ постановщика такие картины, как «Золотой полоз», «Привет, малыш!», «Дети, бегущие от грозы», «Семен Дежнев» и «Тем, кто останется жить».

Ранее мы писали о смерти 67-летнего актера из сериала «Ликвидация» и комедии «Дежавю» Виктора Раду.

Также сообщалось, что ушел из жизни 53-летний сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев.

Источник:ТАСС
Автор:Евгений Медведев
Теги:
смерть
режиссер
кино