Ушел из жизни заслуженный режиссер РФ Владимир Макеранец
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Скончался заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Владимир Макеранец. Об этом пишет ТАСС.
По предварительной информации, причиной смерти 76-летнего кинематографиста стал инсульт. Он умер в больнице.
Прощание пройдет в Доме кино, дата и время церемонии будут объявлены позднее.
Напомним, Владимир Макеранец родился в бывшем Свердловске 6 мая 1947 года. В юности работал на местной киностудии ассистентом оператора, а также выполнял обязанности оператора-постановщика. Через некоторое время начал сам снимать кино как режиссер.
Среди работ постановщика такие картины, как «Золотой полоз», «Привет, малыш!», «Дети, бегущие от грозы», «Семен Дежнев» и «Тем, кто останется жить».
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