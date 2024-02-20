Умер 67-летний актер из сериала «Ликвидация» и комедии «Дежавю» Виктор Раду. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.

По информации источника, актер Виктор Раду ушел из жизни 14 февраля 2024 года. Ему было 67 лет. Что стало причиной смерти знаменитости — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Виктор запомнился зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Ликвидация», «Дежавю», «Анка с Молдаванки», «Капитанша-2». Последняя его роль в кино была в 2020 году. Тогда он сыграл невролога в «Прозрении».

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