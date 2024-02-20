Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

Белорусский сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев, соавтор фильма «Брестская крепость» умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Сценарист ушел из жизни 19 февраля. О причинах его смерти не сообщается.

Константин Воробьев родился 18 сентября 1970 года в городе Калинковичи Гомельской области. В 1991 году он окончил Белорусский университет культуры, а в 2002 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 2007 году Воробьев стал продюсером Телерадиовещательной организации Союзного государства (представительство в городе Минск). С 2014 по 2017 год вел сценарную мастерскую в Московском государственном институте культуры. В 2016 году был исполняющим обязанности заведующего кафедры киноискусства.

Наиболее заметной работой Воробьева стал сценарий над историческим фильмом о Великой Отечественной войне Александра Котта «Брестская крепость» и над телевизионной версией картины «Крепость».

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