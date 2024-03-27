Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Александр Козырев
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Скончался бывший художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Козырев. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
Козырев умер накануне на 76-м году жизни. Причина смерти заслуженного деятеля искусств России не раскрывается.
Напомним, Александра Козырева пригласили на должность главного хормейстера Рязанской филармонии в 1981 году. В период с 1987 по 2003 годы он выступал художественным руководителем хора. В минувшем году на сцене областной филармонии Козырев отметил свое 75-летие.
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