Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Александр Козырев

Скончался бывший художественный руководитель Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Козырев. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Козырев умер накануне на 76-м году жизни. Причина смерти заслуженного деятеля искусств России не раскрывается.

Напомним, Александра Козырева пригласили на должность главного хормейстера Рязанской филармонии в 1981 году. В период с 1987 по 2003 годы он выступал художественным руководителем хора. В минувшем году на сцене областной филармонии Козырев отметил свое 75-летие.

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