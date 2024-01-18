Умер актер из «Дежурной аптеки» Хосе Лифанте

Актер Хосе Лифанте умер в возрасте 80-ти лет. Не стало артиста в Мадриде. Предварительная причина смерти – тромбоз. Об этом сообщает IMDb.

Лифанте родился в 1943 году в Барселоне, а дебютировал в кино в 1961-м. За годы карьеры Хосе сыграл в более чем 200 проектах. Известность ему принесли роли в «Дежурной аптеке», «Охотниках за древностями», «Дагоне», «Центральной больнице», «Собаке на сене», «Черной луне» и во многих других.

Отметим, что Хосе был счастлив в браке с актрисой Элисендой Рибас. Супруги не только жили вместе, но и снимались в кино.

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