Ушел из жизни заслуженный артист России актер Юрий Кондратьев

Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев. Об этом сообщила дочь актера Елена Кондратьева на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что Кондратьев скончался 10 июня – после продолжительной болезни.

Напомним, Юрий Кондратьев появился на свет в 1950 году. В 1986-м окончил ГИТИС со специальностью «актер драматического театра и кино».

С 1967 года артист работал в искусстве театра кукол, а с 1974-го – в Новосибирском областном театре кукол, где исполнил более двухсот ролей. При жизни получил звание заслуженного артиста России.

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