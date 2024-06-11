Погиб в авиакатастрофе 51-летний вице-президент Малави Саулос Чилима
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В авиакатастрофе погиб вице-президент Малави Саулос Чилима. Ранее самолет политика пропал с радаров. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на администрацию президента.
В пресс-службе уточнили, что судно было найдено утром в лесу Чикангава. Все пассажиры погибли. Кроме Чилима, внутри находились еще 9 человек.
Напомним, что о пропаже самолета стало известно 10 июня. После этого была организована поисково-спасательная операция. Всего было привлечено 200 военных, беспилотники, а также другие средства. Глава страны делился, что был обеспокоен исчезновением коллеги, и призывал всех молиться, чтобы его нашли живым.
Вице-президенту Малави был 51 год. У него остались жена и двое детей. В роковой день Саулос Чилима направлялся в международный аэропорт Мзузу.
Ранее умер российский художник, работы которого есть в музеях Канады, США и Польши, Юрий Рыбьяков. Ему было 84 года.