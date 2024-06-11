Умер звезда сериалов «Провокатор» и «Маэстро»

Умер советский и украинский актер театра, кино, телевидения Анатолий Толок. Мужчине было 84 года. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Причина смерти знаменитости не называется.

Анатолий Толок известен своей ролью Попандопуло в театральной постановке «Свадьба в Малиновке». Имя этого персонажа стало нарицательным.

Артист родился в 1939 году. В 1964 году он окончил Днепропетровское театральное училище. Работал в Днепропетровском украинском музыкально-драматическом театре имени Шевченко. С 1966 года играл в Херсонском областном украинском музыкально-драматическом театре.

Он выходил на сцену в разных образах, а среди его работ были спектакли: «Цыганка Аза», «Дети Арбата» (роль Сталина), «Тарас Бульба» (главная роль), «Любовь и голуби» (дед Митяй), «Ревизор» (Ляпкин-Тяпкин) и многие другие — всего более 200 ролей. Зрители также полюбили его за роль цыганского барона в многосерийном криминальном проекте «Провокатор» и в сериале «Маэстро».

Толок был заслуженным артистом Украинской ССР и народным артистом Украины.

Ранее мы писали о том, что умер 84-летний тюменский художник Юрий Рыбьяков, работы которого хранились в музеях США и Польши.