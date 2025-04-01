Ушел из жизни зампред Конституционного суда России

Ушел из жизни заместитель председателя Конституционного суда (КС) России Сергей Маврин. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доктор юридических наук умер на 74-м году жизни 1 апреля. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Сергей Маврин появился на свет в Брянске и в 1977 году завершил обучение в Ленинградском государственном университете по специальности «Правоведение». В течение 13 лет он возглавлял кафедру трудового права и охраны труда в этом же университете. На протяжении десяти лет он представлял Россию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда, входящей в систему ООН.

В 2005 году Сергей Маврин занял пост судьи Конституционного суда. В 2009 его назначили заместителем председателя суда, а затем в 2015 и 2021 он был переназначен на эту должность.

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